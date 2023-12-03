Insa: рейтинг Левой партии Германии опустился до 3%

Рейтинг популярности среди немцев Левой партии упал до 3% за несколько дней до роспуска. В случае внеочередных выборов политическое объединение не получило бы представительства в бундестаге, следует из опроса института Insa для Bild.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии