Орбан: в глазах лидеров ЕС считывается признание поражения Украины

На саммите Европейского союза (ЕС) лидеры стран объединения признали поражение Украины в конфликте. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подчеркнув, что прочитал такие эмоции в глазах оппонентов.