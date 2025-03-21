Орбан: в глазах лидеров ЕС считывается признание поражения Украины

На саммите Европейского союза (ЕС) лидеры стран объединения признали поражение Украины в конфликте. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подчеркнув, что прочитал такие эмоции в глазах оппонентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии