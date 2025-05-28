«Советский Феррари»: какую скорость мог развить спорткар «Лаура»

В восьмидесятые годы в СССР был настоящий расцвет самодельного создания автомобилей. Немало «Кулибиных» демонстрировали свои проекты на автопробегах и выставках, чтобы привлечь внимание не только простых зрителей, но и представителей крупных предприятий.
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