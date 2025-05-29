Агентство Reuters, ссылаясь на осведомленные источники, сообщило, что Илон Маск, занимающий первое место в списке самых состоятельных людей планеты (его активы оцениваются Forbes […] The post Стали известны причины отставки Илона Маска first appeared on LentaMsk.
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