Мадуро сообщил, что отмены санкций против Кубы потребовали в ООН 187 стран

Президент Венесуэлы отметил, что страна имеет право выбрать свой путь развития Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что подавляющее большинство стран, включая Венесуэлу, в 32-й раз выступило в ООН за отмену санкций против Кубы, которая обладает правом на свой путь развития.