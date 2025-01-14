В результате атаки БПЛА завод «Казаньоргсинтез» не пострадал

В результате утренней атаки БПЛА на пригород Казани завод «Казаньоргсинтез» не пострадал. «Информация о том, что дрон атаковал одно из промышленных предприятий Казани - не соответствует действительности», — подчеркнули в пресс-службе Раиса Татарстана «Татар-информ» рассказывал, что сегодня в 5.