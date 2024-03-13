Путин объяснил, как российская экономика может догнать японскую

России предстоит многое сделать для изменения структуры экономики. Даже если по паритету покупательной способности стране под силу обогнать Японию в ближайшее время, над ее эффективностью и инновационностью требуется поработать, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в беседе с журналистом Дмитрием Киселевым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии