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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров делит лидерство в гонке снайперов НХЛ с Кофилдом, Райнхартом и Хиширом. У всех по 10 шайб

Форвард «Тампы» забросил шайбу в матче против «Виннипега» (4:7).  В его активе стало 10 голов в 12 играх в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

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