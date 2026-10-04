В Харьковской области ликвидировали командный пункт штаба батальона ВСУ

Российские военные нанесли удар по командному пункту штаба батальона Вооружённых сил Украины в районе Избицкого в Харьковской области, информирует паблик «Северный ветер» в мессенджере «Макс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Перестать молоть ...
- ГБ Политолог Станкев...
- ГБ Буданов признал, ...
Загрузка комментариев…