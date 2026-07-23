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Пятый канал

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Отпуск без последствий: как женщинам не подорвать здоровье на отдыхе

Отпуск без последствий: как женщинам не подорвать здоровье на отдыхе

Летом многие представительницы прекрасного пола едут в отпуск в жаркие страны. Смена климатического пояса, зной, утомительные перелеты, изменение диеты и физической нагрузки могут сильно ударить по женскому здоровью.

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