«Миражи» на земле: Пять истребителей не «спасут» Украину до взлёта Ирэн ОрлонскаяФранцузский президент Макрон вызвал недоумение и сомнения своим заявлением о передаче Украине ударных истребителей Mirage 2000-5.
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