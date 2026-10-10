Трамп: Мы просили Зеленского не бить по дизтопливу, а он взял и ударил Трампа попросили прокомментировать его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, по итогам которого президент США обязал Минфин США временно отменить санкции на российское дизельное топливо.