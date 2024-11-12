Расчет FPV-дронов уничтожил боевиков ВСУ на ротации на правобережье Днепра

Скриншот видео Подразделения БПЛА отдельного разведбатальона гвардейского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" каждый день уничтожают объекты и боевиков ВСУ ударными дронами на каховском направлении в Херсонской области.
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