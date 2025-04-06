Пьяный пенсионер застрелил троих в деревне под Тихвином. Еще один мужчина попал в реанимацию, истекая кровью, а самого стрелка полиция нашла мирно спящим рядом с трупами.
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Пьяный пенсионер застрелил троих в деревне под Тихвином. Еще один мужчина попал в реанимацию, истекая кровью, а самого стрелка полиция нашла мирно спящим рядом с трупами.