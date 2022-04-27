Замена масла в акпп Land Rover Discovery 4 l319 zf 8hp70

Обратите внимание: Тест-драйв Range Rover Sport. Land Rover Discovery 4 L319 2015 года Производитель АКПП производства фирмы ZF Модель АКПП 8hp70 8 ступенчатая акпп Пробег автомобиля 142109 км Для замены масла в коробке используем ⭕Оригинальный пластиковый поддон-фильтр АКПП производства фирмы ZF 1087298437 ⭕Масло Valvoline atf с допуском Lifeguard 8 объемом 12 литров ⭕Расходные материалы для удаления следов масла после нашей работы Время выполнения работы по данному автомобилю 4 часа Контроль уровня масла в автомате при температуре 35-45 градусов В работе используем оригинальный поддон ZF Поддон нового образца имеет 3 магнита вместо 4 Акпп ZF 8hp70 Подключение установки производим с левой стороны вместо патрубков охлаждения Состояние старого масла в коробке передач Откручиваем сливную пробку и сливаем масло с поддона Для снятия поддона требуется демонтаж подушки акпп Снимаем поддон акпп Состояние магнитов в поддоне Устанавливаем новый поддон коробки передач и подушку акпп Заправляем акпп новым маслом в объеме слитого масла и начинаем процесс замены Финальный результат замены масла Подключаем сканер и проверяем температуру масла в коробке Откручиваем контрольную пробку и на запущенном двигателе при температуре масла в диапазоне 35-45 градусов корректируем уровень Пробег машины на момент обслуживания Motul Team замена масла акпп в Санкт-Петербурге.