Дептранс предупредил москвичей о возможных вечерних семибалльных пробках

Пробки в Москве вечером 13 октября могут вырасти до семи баллов. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы в Telegram-канале.
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