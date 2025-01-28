Москва разрушила бережливую коалицию государств Европы – Politico

В едином фронте северных стран Европы образуются трещины. Нестабильность подкрадывается с самой неприятной стороны – финансовой, которая тянет за собой другие тяжелые решения, противоречащие десятилетиям фискальной дисциплины развитых государств.
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