"Creepy" Smart Glasses Are Creating A Privacy Problem Smart glasses are quickly becoming the next major consumer tech battleground, with Meta leading the market and rivals including Google, Samsung, and Apple preparing their own AI-powered eyewear.
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