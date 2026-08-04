Zero Hedge
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Zero Hedge

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"Creepy" Smart Glasses Are Creating A Privacy Problem

"Creepy" Smart Glasses Are Creating A Privacy Problem

"Creepy" Smart Glasses Are Creating A Privacy Problem Smart glasses are quickly becoming the next major consumer tech battleground, with Meta leading the market and rivals including Google, Samsung, and Apple preparing their own AI-powered eyewear.

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