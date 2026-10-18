КАМАЗ завершил сезон-2026 победным дублем, МАЗ на подиумеКАМАЗ-мастерВ Калмыкии завершилась баха «Великая степь» — заключительный этап чемпионата России по ралли-рейдам 2026 года в грузовом зачёте.
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