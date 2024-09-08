“Битлджус 2” стартовал лучше ожиданий — сборы в США превысили 110 миллионов до...

“Битлджус 2” стартовал лучше ожиданий — сборы в США превысили 110 миллионов долларов за первые выходные“Битлджус 2”, сиквел комедийного ужастика Тима Бёртона 1988 года о надоедливом полтергейсте, превзошел ожидания, собрав в США за премьерный уик-энд 110 миллионов долларов.
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