Politico: пост главы Евросовета может достаться Орбану после ухода Мишеля

Председатель Евросовета Шарль Мишель объявил о своем выдвижении в Европарламент. Уход политика с поста подстегнет лидеров ЕС срочно договориться о новой кандидатуре, иначе пост на полгода займет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан как лидер председательствующей страны.
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