Относительно казуса Фридмана. На мой взгляд: 1. Фридмана, пока он находится на территории России, необходимо задержать или как минимум обеспечить ему подписку о невыезде.
Посмотрим, как поведёт себя власть
Комментарии
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Аудрюс
А вы что-то имеете против России?
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3 час.
Игорь Василевский
Укради мешок картошки, посадят на 5 лет... Укради 5 млрд дол - посадят. В депутаты... Но и в этом виноват Сталин...
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3 час.
BV
Boris Voronin
Ну и КТО крышует Фридмана??? Может КРЫШУ на Колыму в первую очередь!!!
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30 мин.
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