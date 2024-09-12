Telegram начал сотрудничать с французскими властями после задержания Дурова

Мессенджер предоставляет информацию, которая помогает «идентифицировать преступников».После задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции мессенджер начал отвечать на запросы следователей.
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