Пентагон назвал свободный доступ к Панамскому каналу приоритетом для США

Защита своих национальных интересов и обеспечение свободного доступа к Панамскому каналу является приоритетом для США, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе переговоров с министром общественной безопасности Панамы Фрэнком Абрего, 6 февраля сообщает пресс-служба ведомства.
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