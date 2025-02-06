Пентагон назвал свободный доступ к Панамскому каналу приоритетом для США

Защита своих национальных интересов и обеспечение свободного доступа к Панамскому каналу является приоритетом для США, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе переговоров с министром общественной безопасности Панамы Фрэнком Абрего, 6 февраля сообщает пресс-служба ведомства.