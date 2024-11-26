Enikos: Греция может передать Армении русские системы ПВО, но есть один нюанс

Греция готовится передать Армении С-300 и другие системы противовоздушной обороныГреческий портал Enikos утверждает, что Греция намерена поставить на вооружение системы противовоздушной обороны израильского производства.
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