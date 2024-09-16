"Селигдар" завершил проектирование участка флотации на золотоизвлекательной фабрике Поиск

Полиметаллический холдинг «Селигдар» на производственном комплексе Поиск в Алтайском крае завершил проектирование и начал подготовку к экспертизе строительства участка флотационной переработки хвостов гравитации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии