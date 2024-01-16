В Астраханской области увековечили память военнослужащего Следственного комитета России, погибшего в зоне СВО

В целях увековечивания памяти военнослужащих Следственного комитета Российской Федерации, погибших при исполнении служебного долга в зоне проведения специальной военной операции, в закрытом административно-территориальном образовании городе Знаменске Астраханской области состоялась церемония открытия мемориальной доски, посвященной младшему сержанту Науменюку Сергею Николаевичу.
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