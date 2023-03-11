Нью Информ

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Зеленский приказал Шмыгалю изучить возможность переименования России в Московию

Зеленский приказал Шмыгалю изучить возможность переименования России в Московию

Президент Владимир Зеленский приказал главе правительства Украины Денису Шмыгало «внимательно изучить» возможность переименования России в Московию.

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