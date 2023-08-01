Колесников об Олимпиаде: «Для меня это не самое значимое мероприятие. Обычный старт, но раз в 4 года, и все потом упирается в те вещи, которые нужны не тебе, а остальным»

«Шансов [на участие в Олимпиаде] мало. Когда обсуждают, говорят: «Шансы почти равны нулю». Но если почти равны – значит, какие-то шансы все-таки есть.
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