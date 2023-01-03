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  • Zoia Goldshtab
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    Да что вы простите это недое.....нную старуху от бешенства матки ума лишившуюся и давно!!!!Исход СВО предска...
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    Не даром говорится, что когда хохол родился жиды и те заплакали... Натура у них продажная, мягко стелят жестко спится...Исход СВО предска...

Пронько о главном скандале года: Чубайс сбежал – вопросы остались

Пронько о главном скандале года: Чубайс сбежал – вопросы остались

В 2023-м Чубайса надо вернуть в Россию в "багажнике авто", чтобы другим было неповадно.Наступил новый год, а это значит, что мы должны не просто проанализировать итоги 2022-го, но и сделать необходимые выводы из произошедшего в минувшем году.

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