Сегодня в Архангельской области снежная и туманная погода

По информации Северного УГМС, 27 января в регионе будет стоять минусовая температураПо информации Северного УГМС, 27 января в регионе будет стоять минусовая температураСиноптики прогнозируют юго-западный ветер со скоростью от двух до семи метров в секунду, местами пройдет снег, возможен туман.