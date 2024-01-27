Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

5 подписчиков

Сегодня в Архангельской области снежная и туманная погода

По информации Северного УГМС, 27 января в регионе будет стоять минусовая температураПо информации Северного УГМС, 27 января в регионе будет стоять минусовая температураСиноптики прогнозируют юго-западный ветер со скоростью от двух до семи метров в секунду, местами пройдет снег, возможен туман.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх