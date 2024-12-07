Покинувшие Россию внуки Виторгана работают в общепите

Представители известной актерской семьи Полина и Даниил Виторган эмигрировали в Израиль в 2022 году. Внуки Эммануила Виторгана получили хорошее актерское образование, но по такой специальности найти работу в Израиле эмигрантам практически нереально.
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