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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Сицилийский салат с апельсинами

Салат — это квинтэссенция летнего блюда… но так ли это? Сегодня мы предлагаем фантастический зимний вариант: апельсиновый салат! Типичное блюдо Сицилии, земли, поцелованной солнцем и знаменитой своими апельсинами, сладкими и сочными! Ингредиенты: апельсины — 1,2 кг; красный лук — 80 г; черные оливки — 110 г; базилик — 3 листа; оливковое масло Extra virgin — […].

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