ЧЕТЫРЕ УЛОВКИ АЛИЕВА: ШКОЛА МГИМО ПРОТИВ УЧЕНИКА СОРОСА

Tania Еременко

Нормаьная статья. И то плохо и это, но я довольна, что Алиев надрал задницы ленивым армянам, которые привыкли жить за счёт России. Довольно! Наглых азеров я тоже не уважаю, особенно - в России. Пусть все живут в своих странах, а к нам приезжают работать, но... на некоторое время. Это не национализм - это правильное решение вопроса.