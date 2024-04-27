СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ Баку не оставит в покое Ереван, несмотря на сдачу Нагорного Карабаха. Лидер Азербайджана не выпустит из своих рук рвущую с Россией Армению, которой никто кроме Москвы не сможет помочь.
ЧЕТЫРЕ УЛОВКИ АЛИЕВА: ШКОЛА МГИМО ПРОТИВ УЧЕНИКА СОРОСА
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Астон Мартин
это не государства враждуют , это конкретные политики ...
Ответить
9 час.
Tania Еременко
Нормаьная статья. И то плохо и это, но я довольна, что Алиев надрал задницы ленивым армянам, которые привыкли жить за счёт России. Довольно! Наглых азеров я тоже не уважаю, особенно - в России. Пусть все живут в своих странах, а к нам приезжают работать, но... на некоторое время. Это не национализм - это правильное решение вопроса.
Ответить
8 час.
Nikolia Vovchenko
Искусственно воссозданная ,почти 200 лет назад арамения, скоро канет в лета усилиями ими же выбранного пРезидента.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии