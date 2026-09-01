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На фоне Пушкина: Виталий Суслин показал в Москве свой новый фильм

На фоне Пушкина: Виталий Суслин показал в Москве свой новый фильм

Самый эстетский и воздушный фильм этого лета — «Благоустройство» Виталия Суслина, участник конкурса 34-го Фестиваля российского кино «Окно в Европу».

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