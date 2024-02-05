Поклонники «Симпсонов» обнаружили предсказание об Apple Vision Pro

Гарнитуры виртуальной реальности в мультсериале «Симпсоны» / © 20th Century Fox Film Corp. Эпизод, к которому отсылают поклонники сериала под названием «Друзья и семья», впервые вышел в эфир 2 октября 2016 года.
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