Нетаньяху отстранил министра от заседаний за слова о ядерном ударе по Газе

Израильский министр еврейского наследия Амихая Элияху назвал ядерный удар по Газе «одной из возможностей», после чего премьер Биньямин Нетаньяху отстранил его от участия в заседаниях кабмина на неопределенный срок.
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