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Анатомия бизнеса

1 подписчик

Качать силу воли и вставать в 5 утра больше не обязательно? Пересматриваем популярные утверждения бизнес-тренеров

Ещё недавно гуру личной эффективности утверждали, что всё зависит от нас. Нужно грамотно поставить цель, собрать волю в кулак и быть продуктивным каждую минуту.

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