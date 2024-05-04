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Русская весна

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«Отважные» уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ (ВИДЕО)

«Отважные» уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ (ВИДЕО)

«Отважные» уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ — свежие кадры из зоны проведения СВО. Артиллеристы группировки войск «Центр» нанесли удар по полевому пункту боепитания ВСУ на красноармейском направлении.

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