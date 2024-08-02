Политика как он...
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Политика как она есть

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«Должен быть на свободе — чтобы террористы боялись»: кто такой Красиков

«Должен быть на свободе — чтобы террористы боялись»: кто такой Красиков

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в своем Telegram-канале ролик, где запечатлен Вадим Красиков в аэропорту Анкары, которого доставляли «к самолету в шлеме как особо опасного преступника».

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Комментарии
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Алексей Тан
&quot;Постарайся&quot;... быть более точен,... Лукашенко, нам его не отдал... а продАл!.
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15 час.
Traveller
Да вИ таки, голубчик, pecus ordinarius. Но что взять с неруси с такой &quot;хвамилиЁй&quot;!?!? Тыкать будете в своём хлеву свою сожительницу.
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13 час.
Алексей Тан
Ты инородец... не стоишь этого..... паразитов везде воспринимают, КАК паразитов а ... не равными СЕБЕ.
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13 час.

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