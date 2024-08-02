Алексей Тан "Постарайся"... быть более точен,... Лукашенко, нам его не отдал... а продАл!.

Traveller Да вИ таки, голубчик, pecus ordinarius. Но что взять с неруси с такой "хвамилиЁй"!?!? Тыкать будете в своём хлеву свою сожительницу.