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Нижегородцам хотят платить до миллиона рублей за пострадавшее при атаках БПЛА имущество

Нижегородцам хотят платить до миллиона рублей за пострадавшее при атаках БПЛА имущество

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сентября, ФедералПресс. В Нижнем Новгороде планируют ввести новые единовременные выплаты для жителей, чье имущество пострадало в результате ракетных обстрелов или атак беспилотных летательных аппаратов.

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