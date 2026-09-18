Why Eurasia, Not the Indo-Pacific, Matters Most in Next Phase of Taiwan Deterrence

Washington is preparing for the right war, but in the wrong theater. For years, U.S. strategic thinking has centered on the Indo‑Pacific: the militarized atolls of the South China Sea, China’s churning naval shipyards, and the tense waters of the Taiwan Strait.
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