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Политика как она есть

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Харрис считает, что после убийства Синвара добиться перемирия в Газе будет легче

Харрис считает, что после убийства Синвара добиться перемирия в Газе будет легче

Вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис утверждает, что убийство главы политбюро радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара облегчит достижение договоренности о прекращении огня в секторе Газа.

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