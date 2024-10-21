Харрис считает, что после убийства Синвара добиться перемирия в Газе будет легче

Вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис утверждает, что убийство главы политбюро радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара облегчит достижение договоренности о прекращении огня в секторе Газа.
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