В Москве школьнице проломили голову на концерте рэпера Шайни

В столице госпитализировали школьницу, которая пострадала на концерте рэпера Шайни.В Москве госпитализировали 14-летнюю школьницу, которая пострадала на концерте рэпера Шайни (настоящее имя - Никита Поляков).
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