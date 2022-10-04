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Ёмкость аккумуляторов AirPods Pro 2 выросла на 15%, а размер кейса остался тот же: плюс 1,5 часа к автономности

Ёмкость аккумуляторов AirPods Pro 2 выросла на 15%, а размер кейса остался тот же: плюс 1,5 часа к автономности

Как следует из нормативной документации, второе поколение AirPods Pro имеет более длительное время автономной работы, отчасти благодаря использованию большего размера батареи в самих наушниках.

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