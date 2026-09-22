В СВР России отметили спешку среди евробюрократов по замороженным российским активам, стремясь заполучить деньги как можно скорее для финансирования киевского режима.
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