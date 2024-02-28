Агент Буданов* "раскрылся": Тромб Навального*, "сюрпризы" для России и шпионские секреты. Что стоит за словами главы ГУР?

Глава ГУР неожиданно разговорился. Во время пресс-подхода в кулуарах пафосного мероприятия – форума "Украина 2024", устроенного в связи с двухлетием начала СВО, он "обливал холодной водой" и разочаровывал, позднее угрожал "сюрпризами" и намекал на "удары по Крыму".