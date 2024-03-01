В ночь с 29 февраля на 1 марта в работах по уборке дорог города Иванова были задействованы 70 единиц спецтехникиПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» в ночь с 29 февраля на 1 марта в работах по уборке дорог города Иванова были задействованы 70 единиц спецтехники.
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