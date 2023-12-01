Си Цзиньпин призвал достичь новых крупных прорывов в интеграционном развитии дельты реки Янцзы

Шанхай, 30 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг призвал к усилиям для содействия достижению новых крупных прорывов в интеграционном развитии дельты реки Янцзы, чтобы этот регион более эффективно сыграл направляющую и образцовую роль в китайской модернизации.