Си Цзиньпин призвал достичь новых крупных прорывов в интеграционном развитии дельты реки Янцзы

Шанхай, 30 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг призвал к усилиям для содействия достижению новых крупных прорывов в интеграционном развитии дельты реки Янцзы, чтобы этот регион более эффективно сыграл направляющую и образцовую роль в китайской модернизации.
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