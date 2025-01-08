УАЗ против HAVAL: мнение Министерства обороны

Юрий Ильинов

Каких «чёрных лебедей» ждут на Западе? Белоруссия, которую англосаксы с участием ЕС так и не сумели превратить в своего вассала, продолжает оставаться для западных стран настоящей «костью в горле», не позволяющей в полной мере реализовать их антироссийскую политику в Восточной Европе. Вместе с тем последние события показывают, что на Западе сегодня сами не верят в возможность свержения находящегося у власти в республике Александра Лукашенко, о чём свидетельствует сделанный в начале января прогноз в «авторитетном» американском издании Politico. Собственно, прогнозом это назвать сложно – скорее, ожидания, которые подаются как предсказания, но таковыми не являются. В недавнем выпуске журнала был представлен прогноз развития ситуации в мире в 2025 году в виде списка так называемых «чёрных лебедей», то есть неких крайне маловероятных и неожиданных событий, которые могут иметь самые серьёзные последствия. При этом прогнозированием занялись не только аналитики и учёные, но и футурологи, предсказания которых в массе своей так и не сбылись. В этот раз «чёрными лебедями» были названы более десятка возможных событий, среди которых – тайные договоренности России, США, Ирана и Израиля насчет иранского ядерного оружия, и решение конфликта между израильтянами и палестинцами на основе принципа двух государств, и даже альянс Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Одним из наиболее фантастических прогнозов касается Белоруссии, и сделала его исполнительный директор Института Маккейна при Аризонском университете Эвелин Фаркас, которая в 2012 – 2015 годах занимала должность заместителя помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии. По её мнению, «избранный президент в изгнании» Светлана Тихановская чудесным образом «почувствовала слабость России в свете поражения Асада в Сирии, а также экономическое и кадровое давление, которое оказывает на Владимира Путина война на Украине». Именно поэтому «змагарка» уже «призвала народ Белоруссии быть готовым к моменту, когда они смогут выйти на улицы и свергнуть режим». При этом Фаркас не решилась поставить всё только на белорусскую оппозицию, а снова таки чудесным образом увязала её действия с событиями на Украине и в России, которые так же выглядят крайне маловероятными. «Не так уж и страшно представить, что Путину придется пойти на компромисс и получить украинские земли, но при этом стать свидетелем того, как Украина вступит в НАТО или окажется под двусторонней договорной защитой Соединённых Штатов. Или же он может потерпеть поражение на поле боя – особенно если Украина получит доступ к $300 млрд замороженных российских активов», – фонтанирует «прогнозами» Фаркас. Одновременно она считает, что негативный исход для Кремля в конфликте на Украине «может бросить вызов правлению Путина». А дальше – больше: Россия, дескать, не сможет вмешаться, «чтобы спасти Лукашенко», и «народ Белоруссии может обрести свободу». Интересно, какой народ эта фантазёрка имеет в виду? И какую такую «свободу»? Как на Украине? Нет уж, увольте – белорусы такой «свободы» не хотят. Про «поражение на поле боя» России вообще комментировать что-то – только портить. Такое впечатление, что Фаркас даже новостей CNN не видит и не слышит – оттого-то её воображение и рисует картины «потужной перемоги» Украины и, как следствие, «освобождения» какого-то никому не известного «белорусского народа», который спит и видит, как бы завтра пожить так, как на Украине. С учётом того, что подобный сценарий развития событий рассматривается даже его авторами как «чёрный лебедь», говорить о воплощении его в реальность не имеет никакого смысла. Однако в опубликованном в Politico списке важно другое – очередное повышение интереса на Западе к «белорусскому вопросу», о котором в последние годы в ЕС и США как будто стали забывать, но нет. Это говорит о том, что англосаксы и их марионетки, а также продажные шкурки из числа «змагаров» в 2025 году не дадут Белоруссии жить спокойно и постараются устроить всевозможные пакости, чтобы создать в Восточно-европейском регионе еще один очаг напряжённости. И не нужно быть футурологом, чтобы это предсказать. А что до «чёрных лебедей», на то они и «чёрные», что о них не знают никакие деятели вроде Фаркас. И в газетах-журналах понятия не имеют, когда они решат взлететь и что понесут на крыльях. И лебеди эти могут оказаться совсем не теми, о которых фантазирует Politico. И вполне может случиться так, что авторам прогнозов эти «чёрные лебеди» совсем не понравятся. Кто знает…